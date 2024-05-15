«Дают картошку и котлетку»: Настасья Самбурская попала в тюрьму

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Instagram* / samburskaya; 5-tv.ru

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Звезды готовы пойти на многое, чтобы сыграть роль как можно лучше. Преследуя такую цель, актриса и оказалась в колонии.

Актриса Настасья Самбурская давно оставила комедийные роли и покинула жанр этого амплуа. Тем не менее, звезда с большим энтузиазмом берется за самые разные проекты. Помимо актерской деятельности, Настасья развивает и музыкальную карьеру.

Во время съемок она любит примерять на себя различные роли, которые охотно демонстрирует в своем личном блоге. На это раз поклонники довольствовались видами женской колонии.

Настасья опубликовала видео, где она предстает в облике заключенной. Актриса поделилась кадрами тюремной столовой и показала своих сокамерниц.

Звезда настолько мастерски перевоплотилась, что понять насколько события реальны, можно было только по звонким, требовательным командами режиссера. Название проекта, в котором участвует Настасья, она не стала озвучивать, тем самым очень заинтриговала своих поклонников.

«Короче, у меня все нормально, мы с девчонками пришли в наш любимый ресторан. Сегодня вот дают картошку и котлетку, вот подруги мои. Вкусно», — сообщила артистка.

Стоит сказать, что последнее время актриса часто принимает участие в криминальных проектах. В фильме, который вот-вот появится на экранах, героиня Самбурской будет управлять самым крупном в Пензе клубом-баром «Либидо», доставшимся ей от матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настасься Самбурская поделилась мнением о карьере через постель.

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