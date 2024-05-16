Три месяца на спасение: в Японии произошла вспышка смертельного заболевания

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Kumm

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Как уберечь себя и своих близких?

Вспышка смертельно опасной болезни зафиксирована в Японии. Как сообщает сайт URA.RU, в стране был произошел рост заболеваемости гемолитическим стрептококком, который приводит к очень серьезному воспалению внутренних органов и даже смерти.

За период с начала 2024 года по 5 мая установлен 801 случай заболевания, что почти в три раза превышает показатели прошлого года. Что представляет собой эта страшная инфекция и как уберечь себя и своих близких — читайте в специальном материале.

Что такое гемолитический стрептококк?

Гемолитический стрептококк относится к группе стрептококковых инфекций, которые находятся на втором месте по распространенности среди бактериальных заболеваний (первое место занимают стафилококковые). Попадая в кровь, он способен вызывать гнойные и негнойные воспаления, изменяя сам ее состав. Инфекцию принято разделять на альфа и бета-гемолитические стрептококки: первые частично разрушают клетки крови и могут привести к сепсису, а вторые приводят к скарлатине, ревматизму и так далее.

Обычно эта зараза попадает в организм человека через миндалины, ЖКТ, дыхательные и мочевыводящие пути, а также ссадины и порезы. Люди разного возраста переносят болезнь по-разному: у новорожденных проявляются отиты, кожные воспаления и лимфадениты, у детей школьного возраста ангина и скарлатина, а вот у взрослых чаще всего возникает рожа или пневмония.

Симптомы

К самым распространенным и наиболее заметным симптомам стрептококковой инфекции относятся: интоксикация организма, жар и повышение температуры, воспаления, гной, некроз и прочие сопутствующие проявления. Болезнь может протекать в легкой, средней или тяжелой форме, и если острое течение может длиться до 30 дней, то затяжная в состоянии растянуться дольше, чем на три месяца.

Диагностик, лечение и профилактика

Обычно, чтобы выявить у человека гемолитический стрептококк, достаточно провести осмотр пациента, а также взять общий и биохимический анализы крови. Для лечения используется антибиотикотерапия, которую обычно назначают на десять дней. Лучше всего со стрептококком справляются пенициллины, цефалоспорины и макролиды.

Чтобы не допустить заражения, достаточно соблюдать личную гигиену и избегать контактов с больными или носителями инфекции. Также, не лишним будет регулярное использование растворов для местного применения. При появлении первых признаков заражения — необходимо незамедлительно обратиться к специалистам за своевременной диагностикой и лечением.

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