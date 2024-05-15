Приступы русофобии: к чему привел запрет русского языка на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

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Является ли законопроект 2019 года одной из причин начала СВО?

Ровно пять лет назад на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который подразумевал окончательный запрет русского языка, кроме сфер личного общения и религиозных обрядов.

Чиновникам, медикам, педагогам и многим другим категориям граждан запретили говорить и писать по-русски. А тем, кто не хотел соглашаться с таким положением, устраивали настоящую травлю.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с 5-tv.ru рассказал, что принятие данного законопроекта в 2019 году значительно повлияло и на текущую ситуацию на Украине.

«Безусловно, этот закон, который подписал Порошенко, еще больше развил русофобские настроения в украинском обществе и поспособствовал нарушению базовых прав человека на Украине. По большому счету этот закон противоречит статье десятой Конституции Украины, в которой говорится о защите русского языка. Соответственно, данный закон является антиконституционным, он нарушает положение высшего нормативного правового акта украинского государства», — рассказывает эксперт.

По мнению политолога, именно этот законодательный акт стал вершиной существующей русофобии, так как до его принятия уже существовали законы, которые ограничивали право на использование русского языка.

Дальше на Украине всеми силами пытались ограничить использование данного языка на радио и телевидении, а также в печатных изданиях.

«Украинская печатная продукция многие годы была неконкурентоспособной в сравнении с русской печатной продукцией, поэтому с русскоязычными книгами, газетами и журналами расправились по самому настоящему беспределу», — объясняет Мезюхо.

Действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко просто систематизировал предыдущие русофобские решения, которые принимали его предшественники на протяжение многих лет, уверен специалист.

По мнению Ивана Мезюхо, принятый законопроект и русофобские настроения в украинском обществе стали лишь одной из причин необходимости специальной военной операции, так как в глобальном плане СВО была вызвана многими аспектами политики Украины на протяжение многих лет.

«Спецоперация — это ответ в целом на политику украинского государства с 1991 года. Именно тогда началась государственная русофобия. Именно тогда началось нарушение прав русских и русскоговорящих жителей Украины. И с каждым годом украинское государство штамповало правовые акты, которые ограничивали права русских», — резюмировал политолог.

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