Работодатели смогут проверять загранпаспорта сотрудников с доступом к гостайне

В Думу внесли проект о проверке загранпаспортов граждан, допущенных к гостайне

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Это нужно для соблюдения требований по защите секретной информации, считают авторы инициативы.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто имеет допуск к государственной тайне. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Правки предлагается внести в закон «О государственной тайне». Инициатива может дополнить статью закона, которая устанавливает ограничения прав должностных лиц или граждан, которые имеют допуск к гостайне или ранее обладали им.

Согласно тексту законопроекта, руководитель органа госвласти, предприятия, учреждения или организации, который принял решение о допуске лица к гостайне, получит право «знакомиться <…> с документами, удостоверяющими личность гражданина РФ за пределами территории РФ» этих людей. Такие действия совершаются для соблюдения требований по защите секретной информации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла поправки о запрете иноагентам быть кандидатами на выборах. Речь идет о выборах в органы государственной и муниципальной власти на всех уровнях.