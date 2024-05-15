Технологии в золотых руках: в Пермском крае стали проводить УЗИ нервов

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Новый вид диагностики позволит врачам правильно выбрать тактику лечения.

В городе Кунгур Пермского края начали проводить ультразвуковое исследование периферических нервов. Это редкий вид диагностики позволит правильно выбирать тактику лечения, сообщает URA.RU после беседы с Министерством здравоохранения Пермского края.

Аппарат поставили в Кунгурскую городскую больницу еще в конце прошлого года, но подготовка специалистов заняло несколько месяцев.

Благодаря подобному виду диагностики врачи смогут определить состояние нервов, выявить участки защемления или разрывы. Утверждается, что УЗИ часто применяют как дополнительный способ диагностики для выбора правильной тактики лечения.

В Кунгуре изучением и внедрением новой методики занимается врач Никита Ведерников, до этого он прошел обучение у одного из ведущих экспертов в области ультразвуковой диагностики — кандидата медицинских наук Эдуарда Малецкого из Петербурга.

«УЗИ нервов верхних и нижних конечностей является доступным и информативным способом диагностики заболеваний периферической нервной системы», — объясняет Ведерников.

Стоит упомянуть, что для этих нужд использует аппарат, который получила Кунгурская городская больница в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Ведерников отметил, что поток пациентов пока что небольшой, но они уже смогли помочь ветеранам СВО, которые поступили с осколочными ранениями.

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