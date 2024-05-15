Работино перешло под полный контроль российских войск

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Населенный пункт взяли бойцы группировки «Днепр».

Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили населенный пункт Работино в Запорожской области. О результатах продвижения группировки «Днепр» рассказали в Минобороны РФ.

«Полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.

В результате киевский режим понес потери: до 25 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), два автомобиля, а также гаубица M777 производства США.