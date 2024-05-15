В Польше заочно арестовали экс-судью, запросившего убежище в Белоруссии

Фото: Reuters / BelTA

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Польские власти ранее заявляли, что примут в отношении него меры. В частности, уже было возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Польский судья Томаш Шмидт, недавно запросивший убежище в Белоруссии из-за несогласия с политикой своей страны, заочно арестован. Об этом сообщает Польское телевидение со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что мужчина арестован на три месяца. Ранее власти Польши лишили его иммунитета.

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт 6 мая попросил политического убежища в Белоруссии и заявил о сложении полномочий судьи.

По его словам, он подвергся преследованиям и был вынужден покинуть Польшу, потому что не согласен с политикой и действиями властей, которые, как он считает, ведут страну к войне. В родной стране экс-судью уже обвинили в шпионской деятельности, а прокуратура собирает материалы против него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польский судья Шмидт назвал причины переезда в Белоруссию.