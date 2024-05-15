Набиуллина о размере штрафов за биржевое манипулирование: «Ни о чем»

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В данном нарушении недавно заподозрили «СПБ-Биржу», стоимость акций которой в ноябре 2023 года резко рухнула после ложной информации о банкротстве.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала катастрофически низкими штрафы за биржевое манипулирование. Об этом она заявила на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие. Пять-десять тысяч рублей — это о чем? Ни о чем», — приводит слова главы Банка России агентство РИА Новости.

Набиуллина выступила за увеличение штрафов. По ее словам, они должны зависеть от объема ущерба от манипулирования.

В феврале Центробанк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах акциями «СПБ-Биржи». Все произошло 27 ноября 2023 года, когда в течение 19 минут после открытия торговой сессии случилось резкое снижение цены акций, диапазон — с 13,4% до 35,8%.

Причиной в регуляторе посчитали ложную информацию о том, что «СПБ-Биржа» собирается объявить себя банкротом и даже обратилась с заявлением в арбитраж, чего на самом деле не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что технический сбой привел к приостановке торгов на «СПБ Бирже».