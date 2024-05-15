Так нечестно? В каких своих проблемах Штаты обвиняют Китай

Экономист Гришунин: США отказывается от китайского производства лишь на словах

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

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И как Джо Байден обманывает своих избирателей?

В Вашингтоне заявили о решении сократить импорт китайских электромобилей, аккумуляторов, солнечных панелей, полупроводников и стали. Как сообщают эксперты издания EADaily, собственное производство США очень сильно уступает китайской продукции, что негативно сказывается на экономике Штатов.

Исходя из официального заявления Белого Дома, Америка считает несправедливой торговую политику Китая, которая, по их словам, подрывает финансирование стратегических отраслей страны.

Новые же тарифы призваны бороться с этим. Так, тариф на импорт электромобилей вырастет в четыре раза — до 100% стоимости, аккумуляторов для электромобилей — с 7,5% до 25%, солнечных панелей — с 25% до 50%, полупроводников — с 25% до 50%, а стали и алюминия — с 0−7,5% до 25%.

Президент Байден уверяет избирателей, что в условиях честной конкуренции, американские рабочие и предприятия могут превзойти кого угодно. Однако условия, в которые Америку ставит Китай, по мнению Вашингтона являются несправедливыми и нерыночными.

Поднебесная якобы использует против Штатов принудительную передачу технологий и даже кражу интеллектуальной собственности, что и позволяет ей контролировать до 90% мирового производства ценных ресурсов.

«Китай полон решимости доминировать на будущем автомобильного рынка, в том числе используя несправедливую практику. Политика Китая может привести к тому, что наш рынок наводнят своими умными автомобилями, создавая риски для нашей национальной безопасности. Я не позволю этому случиться во время моей вахты», — заявил Байден на одном из выступлений.

Однако, несмотря на громкие заявления, эксперты уверены — все это лишь громкие слова для успокоения населения.

Как предполагает управляющий директор рейтинговой службы «Национальное рейтинговое агентство» Сергей Гришунин, очень скоро все попавшие под новый закон товары будут ввозиться в Америку через страны Юго-Восточной Азии или Мексику, получив фиктивные сертификаты собственного производства США.

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