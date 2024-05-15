Владимир Путин назначил врио губернатора в пяти регионах России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Речь идет о Кузбассе, Хабаровском крае, а также Калининградской, Курской и Тульской областях.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернатора в пяти российских регионах, руководители которых получили должности в правительстве и администрации главы государства. Указы обнародованы на сайте Кремля.

На должности врио регионов назначены:

Алексей Беспрозванных — Калининградская область;

Илья Середюк — Кемеровская область;

Алексей Смирнов — Курская область;

Дмитрий Миляев — Тульская область;

Дмитрий Демешин — Хабаровский край.

Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначен на пост министра промышленности и торговли, экс-руководитель Кузбасса Сергей Цивилев теперь будет работать главой Минэнерго, а возглавлявший в прошлом Курскую область Роман Старовойт стал министром транспорта.

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин получил пост помощника президента, а бывший руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев возглавил Минспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин утвердил новый состав правительства России. Он подписал соответствующий указ. Президент также уже встретился с новым составом кабмина. В ходе заседания он в том числе призвал максимально быстро создать механизмы поддержки семей и бизнеса.