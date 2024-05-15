«Лучше выглядишь»: певица Слава заявила об отсутствии секса в своей жизни

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка в последние несколько месяцев заметно похорошела.

Российская певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, заявила об отсутствии секса в жизни. Причем, благодаря этому, она стала выглядеть намного лучше.

«Видимо, если совсем не занимаешься, может, лучше выглядишь. Не знаю. Девочки, но очень хочется. Очень хочется! Очень хочется!» — передает слова знаменитости Telegram-канал.

Артистка заметно похорошела после расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым прожила почти 20 лет. О причинах расставания звезда говорить не стала, но признавалась, что разрыв дался ей крайне тяжело. От бизнесмена у Славы есть дочь Антонина.

При этом возлюбленные постоянно сходятся, например, недавно в день рождения Данилицкого, певица трогательно поздравила «свою любовь». Поэтому тот факт, что у звезды нет интима несколько месяцев насторожил поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктории Боне предложили интим за 50 миллионов рублей.