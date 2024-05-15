Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Татарстаном

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В двух аэропортах республики вводили временные ограничения на полеты.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) примерно в 07:30 по московскому времени пресекли попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты в РФ с применением дрона самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Прежде представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в двух аэропортах Республики Татарстан утром 15 мая ввели временные ограничения на полеты. По соображениям безопасности воздушные гавани Нижнекамска и Казани не принимали и не отправляли самолеты.

По последним данным, ограничения на работу аэропорта Казани сняты в 09:40. В период их действия на запасные аэродромы ушли два воздушных судна, отметил Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения также были сняты с аэропорта Нижнекамска в 10:05. На запасной аэродром ушел один самолет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России.