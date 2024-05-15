СМИ заявили о давлении Украины на США из-за ситуации в Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Николай Лазаренко

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Что думает Вашингтон по этому поводу?

Власти Украины требуют от Соединенных Штатов разрешения на нанесение ударов по России с применением американского оружия. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на украинских чиновников.

«Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию [президента США Джо] Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России», — говорится в статье.

В Киеве добавили, что именно такая политика Вашингтона удерживает Незалежную от атаки на российские позиции. При этом мнение Штатов неизменно. Так, неназванный американский чиновник ответил, что страна предоставляет киевскому режиму помощь «для обороны, а не для наступательных операций на территорию России».

Такие требования Украина выдвигает на фоне продвижения войск России в Харьковской области. Прежде Генштаб ВСУ уже признал успехи армии РФ на этом направлении. Отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная. Минобороны России объявляло о том, что Вооруженные силы освободили в регионе несколько населенных пунктов. Например, накануне российские войска взяли село Бугроватка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, прилетевший в Киев с необъявленным визитом, подтвердил проблемы у ВСУ. По его словам, армия России усиливает наступление, поэтому предстоящие недели и месяцы «потребуют многого» от украинцев.