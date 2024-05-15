«Что-то было»: Харламов раскрыл подробности романа Батрутдинова с Бузовой

Комик Харламов: у Батрутдинова к Бузовой была лишь симпатия без любви

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Комик уверен, что у них тогда была взаимная симпатия.

Актер и юморист Гарик Харламов поделился подробностями романа своего коллеги Тимура Батрутдинова с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой в одном из шоу на You-Tube.

Харламов не устоял под напором вопросов поклонников и откровенно рассказал об отношениях Батрутдинова с Бузовой.

Звезда Comedy Club самолично спрашивал своего коллегу о его любовных похождениях с телеведущей, но по делу так и не было ничего сказано. Харламов отметил, что у них явно «что-то было» — вроде взаимной симпатии, но не более.

«Мы еще стебали его всем коллективом очень долго на эту тему. Но, по-моему, это все закончилось очень быстро», — вспоминает комик.

Харламов признался, что сейчас уже сам не знает, чем занят его коллега. Причем в мае в одном из шоу на You-Tube Бузова подтвердила слова комика об обоюдной симпатии, но они «передержали» отношения, не выстроив из них нечто большее.

Сам же 46-летний шоумен ни разу был женат и не имеет детей, причем он все реже и реже появляется в публичном поле, не афишируя свою личную жизнь. Чего не сказать о Гарике Харламове, который скоро сыграет уже третью свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 38-летняя Бузова не считает брак показателем любви.