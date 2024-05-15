Николаю Носкову не становится лучше в больнице

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

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Что происходит с музыкантом и что у него за проблемы с легкими?

Российский музыкант Николай Носков лежит в больнице с серьезными проблемами с легкими. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Врачи до сих пор не могут вылечить певца, ему не становится лучше уже с 6 мая, его состояние оценивается как средней тяжести.

Исполнитель пережил немало проблем со здоровьем. Но он продолжает выступать на сцене и радовать зрителей, хоть теперь и сидя на стуле. В 2017 году он перенес инсульт. Несмотря на это, спустя год он продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена Носкова назвала сроки его выписки из больницы. Перенесший инсульт артист столкнулся с новым недугом — пневмонией.