Канны-2024: как на Лазурном берегу стартовал международный кинофестиваль
Каннский кинофестиваль продлится до 25 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Estelle Carlier; 5-tv.ru
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В его программе 22 фильма, он продлится до 25 мая.
Секс-скандал, сбежавший от порки режиссер и самая зрелищная красная дорожка! В Каннах стартовал 77-й международный кинофестиваль. В эти дни на Лазурный берег съехался весь мировой цвет кинематографа.
Не помешала даже масштабная забастовка работников киноиндустрии. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова с подробностями.
Каннский кинофестиваль только открылся, а шумихи вокруг этого мероприятия, грань которого проходит между модой и пафосом, хоть отбавляй.
От Канн ожидают драму, в нескольких актах. И речь здесь совсем не о сюжетных линиях картин фестиваля.
В программе, по данным зарубежных СМИ, помимо показов, публичные обвинения в сексуальных домогательствах и появление иранского беглеца — кинорежиссера Мохаммада Расулофа, приговоренного на родине к тюремному сроку и порке.
Красную дорожку Канн 2024 — уже прозвали одной из самых зрелищных. В белом платье перед десятками камер появилась Мерил Стрип. К ней на церемонии открытия вообще было особое внимание. За вклад в кинематограф звезде «Дьявол носит Prada» — получила почетную золотую пальмовую ветвь.
Рядом с белоснежной Стрип на красной дорожке блистала и Джей Фонда. Секс-символ 60-х появилась в брючном костюме, с пайетками на талии. Переливающиеся элементы одежды, вообще, в этом году — тренд.
Сменив барбикор на бордовое в блестках платье с пикантным разрезом перед камерами предстала председатель жюри. А звезда фильма «1+1» Омар Си, для церемонии, выбрал ослепительно белый костюм.
Попасть на фестиваль и стать частью модного светского шоу — мечта. Осуществить ее, задолго до начала, предлагала Виктория Боня. В своих мессенджерах теледива продавала билеты. Цена вопроса —три миллиона.
Вот только среди подборки иностранной прессы образа самой Бони, почему-то, не оказалось. Может, получится «пробиться» на другой день показов.
Впереди у Канн — две недели бурных обсуждений и просмотра 22-х фильмов. Возможно, и рабочие, к закрытию, созреют на протесты, которые обещали устроить еще до начала мероприятия.