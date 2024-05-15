РФПИ совместно с партнерами инвестируют в предприятие по производству лекарств

Фото: Лиходеев Семен / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Планируется вложить три миллиарда рублей.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерскими компаниями планирует вложить около трех миллиардов рублей в развитие общего предприятия для разработки инновационных фармацевтических средств.

Ожидается, что данные будут браться с основных передовых лекарственных компонентов. Ряд из них будет получен благодаря совместной работе и сотрудничеству разработок РФ и КНР.

Это объявление состоялось в преддверии государственного визита в Китай лидера Российской Федерации Владимира Путина.

Пока что планируется начать с создания базы из 10 средств. Для предполагаемого трансфера РФПИ и партнерами были исследованы 25 фармацевтических молекул нового типа. Уже во втором полугодии нынешнего года ожидается первая передача лекарственных разработок.

«Объем российского фармацевтического рынка, по оценкам экспертов, превысил 2,5 триллиона рублей по итогам 2023 года», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он также отметил, что есть показатели, указывающие на весомый потенциал для увеличения производства лекарственных средств, а именно, уменьшение клинических исследований и выпуска препаратов в России западными компаниями.

Их уход с отечественного рынка дал спектр возможностей для российских фармацевтических производителей, а также помог дать старт развитию настоящего партнерства в сфере здравоохранения с рядом стратегически дружественных стран, в том числе и с Китаем.

В рамках инвестиционного сотрудничества с КНР Российский фонд прямых инвестиций через различные платформы с китайскими партнерами уже реализовал 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 миллиардов рублей. РФПИ является наиболее активным партнером китайского бизнеса в России по количеству совместно реализованных проектов с компаниями из Китая.

РФПИ также играет ведущую роль в организации и проведении Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по инвестиционному сотрудничеству, в том числе является сопредседателем Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей, осуществляющего свою деятельность в рамках Комиссии.