Успели: российские военные смогли предотвратить взрыв дамбы под Харьковом

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Саперы спасли поселок от козней ВСУ.

Инженеры вместе со штурмовиками российской группировки «Север» смогли предотвратить подрыв дамбы в Харьковской области. Боец ВС РФ с позывным «Вин» в беседе с РИА Новости рассказал, как ВСУ планировали затопить целый поселок.

Как он утверждает, при отступлении силы противника собирались подорвать дамбу, но российские бойцы вовремя обнаружили заложенные заряды, а саперы успели их разминировать. Ответные действия не заставили себя долго ждать — украинские солдаты в скором порядке бежали в сторону села Липцы. Отмечается, что возможное затопление могло бы затруднить успешное наступление ВС РФ.

«Чтобы затопить и не дать нам прохода и дальше двигаться. Если бы ее подорвали, не смогли зайти сюда», — объясняет действия ВСУ российский солдат с позывным «Вин».

Российские военные продолжают успешное наступление в Харьковской области, освобождая один населенный пункт за другим, среди них — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Уже 13 мая к ним присоединились еще три — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, как подразделения группировки войск «Север» смогли отбить у ВСУ населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Это происходит на фоне смены командующего харьковской группировки украинской армии.