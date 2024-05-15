В Ростовской области в результате взрыва разрушен частный дом

Фото: Telegram / Василий Голубев / golubev_vu

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Пострадавших доставили в городскую больницу.

Взрыв привел к разрушению частного домовладения в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского района Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, погибших нет, но при этом пострадали двое местных жителей. Их доставили с ожогами в городскую больницу. На месте происшествия работают следователи.

Кинологи осмотрели место инцидента, но не нашли взрывчатых веществ. Поэтому сейчас рассматривают версию, в которой детонирующим веществом послужила газо-воздушная смесь.

Губернатор отметил, что расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла при взрыве неизвестного предмета в пятиэтажном доме в городе Белая Церковь под Киевом.

Уточняется, что взрыв привел к обрушению трех этажей жилого здания. На кадрах с места происшествия видны выбитые окна и поврежденные балконы нескольких квартир.