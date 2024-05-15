«Болело, терзало»: Домогаров впервые объяснил причину ухода из театра Моссовета

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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В театре актер прослужил 30 лет. Но теперь с учреждением его больше ничего не связывает.

Народный артист РФ Александр Домогаров написал открытое письмо, в котором впервые объяснил причину ухода из театра Моссовета. «МК» опубликовало его.

Он признался, на протяжении четырех лет своими глазами видел, как театр разрушают, место, которое создавали Сергей Юрский, Юрий Завадский, Павел Хомский, Владимир Еремин, Андрей Кончаловский. По словам Домогарова, он неоднократно сообщал об этом, но его будто не слышали.

«Многие думали, что во мне говорят какие-то несуществующие амбиции. Но я пытался донести то, что во мне действительно болело, терзало, и самое страшное — это ощущение невозможности ничего изменить!» — отметил актер.

Желание уйти у знаменитости действительно возникало еще в прошлом году. Но он все же решил остаться ради сохранения спектакля «Ричард III» и из уважения к зрителю. Он заявил, что закрывал глаза на отсутствие его имени в анонсах постановки, на то, что театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля.

«Только после моего официального письма в адрес администрации выяснилось, что все привыкли к тому, что «Домогаров сам себя продает», а весь рекламный бюджет театра концентрировался на попытках заполнить полупустые залы «новаторских спектаклей», — пояснил актер.

Актер отметил, что много раз писал письма руководству, где обосновывал свою позицию по важным вопросам, однако ему не отвечали. Спектакль «Ричард III» фактически разваливался из-за неграмотного ввода второго состава и отсутствия контроля со стороны постановки.

«Спектакля „Ричард III“ — той нити, которая связывала меня с Театром Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», — добавил Домогаров.

Об уходе Домогарова из театра Моссовета после 30 лет работы стало известно накануне. Сообщалось, что его последним днем работы станет 28 мая. При этом Домогаров не намерен появляться в театре лично, его трудовую книжку заберет адвокат.

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