Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

На этом фоне Зеленский отменил визит в Испанию, который был запланирован на пятницу.

ВСУ стремительно отступают на харьковском направлении под натиском российских войск. Это были вынуждены признать в украинском Генштабе.

В заявлении на официальной странице ведомства в соцсетях попытались оправдать потерю стратегических позиции, тем, что якобы совершают маневр и перемещаются на более выгодные рубежи.

Однако неудачи ВСУ очевидны. Всего за неделю они потеряли девять населенных пунктов, российские подразделения вплотную подошли к Волчанску. За него идут активные бои. Наши штурмовики выбивают врага из укреплений.

Так что маневры ВСУ в этом районе больше напоминают бегство. На этом фоне Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, который был запланирован на пятницу.

По информации испанских СМИ, он хотел подписать соглашение между Мадридом и Киевом об обеспечении безопасности. Европейские журналисты напрямую связывают это с неудачами ВСУ на фронте.