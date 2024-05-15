Эрдоган провел экстренное собрание после предупреждения о госперевороте

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Насчет готовящегося мятежа лидера Турции предупредил глава партии МНР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган экстренно собрал глав разведки и минюста. Сделал он это после предупреждения о готовящемся госперевороте. Об этом сообщило издание Turkiye.

«Заседание связано с предупреждениями, которые получил турецкий лидер. Они касаются возможного госпереворота», — написано в материале.

Издание отметило, что о перевороте президента предупредил лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели.

В Турции начали массово увольнять полицейских, которых обвиняют в связях с некой преступной организацией. Бахчели отметил, что при потенциальном госпервороте нельзя обойтись только отстранением небольшого количества правоохранителей.

Сегодня, 15 мая, глава Турции должен выступить на расширенном заседании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган объяснил перенос визита в США «плотным графиком» Байдена.