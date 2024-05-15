По делу генерала Минобороны Кузнецова провели обыски сразу по нескольким адресам

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Недвижимость начальника главного управления кадров ведомства проверили не только в Москве.

Обыски по делу начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова прошли сразу по нескольким адресам. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что обыски прошли в Москве и в Краснодарском крае.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны РФ. Суд уже избрал меру пресечения для фигуранта — Кузнецов заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обвинили в получении взятки в виде коттеджа на Кубани.