«Не продержалась и двух недель»: чем закончилось лечение МакSим от алкоголизма

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Певица много где лечилась от пагубной привычки, но поняла одно.

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, вспомнила, что помогло ей вылечиться от алкогольной зависимости. В интервью изданию Peopletalk она рассказала, что волшебной таблетки от пагубной привычки не существует.

«Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель», — заявила знаменитость.

По совету друзей и близких она даже ездила на ретрит в Кыргызстан, жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, проходила различные практики. Но все это оказалось бесполезным. Пока человек сам не поймет, что алкоголь — это зло, он не захочет начать лечение. Без желания все попытки бесполезны, добавила артистка.

Сейчас же певица старается наслаждаться жизнью, радоваться даже самым незначительным моментам. Возможно, из-за этого в последнее время и стала вести закрытый образ жизни, взяла паузу от концертов, чтобы было больше времени на себя и детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у МакSим не складывается личная жизнь.