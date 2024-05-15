На уровне ДНК: ученые нашли простой способ замедлить старение
Aging Cell: ограничение калорий может замедлить старение
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo
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Исследователям потребовалось два года, чтобы доказать действенность этого способа.
Американские ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что ограничение калорий замедляет старение, влияя на процесс укорачивания особых ДНК-белковых структур. Их еще называют теломерами. Они являются концевыми участками хромосом. Исследование опубликовало издание Aging Cell.
Ученые задействовали 175 добровольцев в своем эксперименте. Сначала они замерили теломеры у всех испытуемых, а потом разделили их на две группы. Первая часть участников исследования питалась как обычно, а вторая группа соблюдала диету с дефицитом калорий.
Эксперимент проходил на протяжении двух лет. Ученым удалось выяснить, что при ограничении калорий теломеры укорачивались медленнее. Соответственно, ограничения в еде могут помочь продлить молодость и увеличить срок жизни. Ведь дефицит калорий сокращает окислительные и воспалительные процессы.
При этом исследователи отметили, что заниматься ограничением калорий обязательно нужно под наблюдением врача. К тому же нельзя отказываться от еды резко - это большой стресс для организма.
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