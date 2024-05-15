Три причины: из-за чего у пожилых людей возникает агрессия

Фото: www.globallookpress.com / Movementway

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Такое поведение в принципе присуще людям любого возраста. Но у пожилых это может сигнализировать о серьезных болезнях.

Агрессивное поведение у пожилых людей может возникать из-за трех причин: снижения когнитивных функций, делирия или синдрома дезадаптации. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-гериатр Кирилл Прощаев.

Так, если у пожилого человека нарушены когнитивные функции, через агрессию он может показывать, что у него что-то болит. Поэтому очень важно сразу выявлять измененное и порой необъяснимое состояние. Это может быть поводом для обращения к специалисту.

Кроме того, причиной агрессию может стать делирий — это острое нарушение когнитивных функций с дезориентацией. К примеру, те вещи, которые мозг молодого человека может хорошо выдержать, мозг пожилого уже переварить не способен.

«Делирий бывает в разных формах, он может быть гиперактивный, когда человек дезориентирован в обстановке и агрессивно себя ведет. А бывает гипоактивный, когда человек, наоборот, замыкается. В любом случае такие внезапные изменения в поведении тоже должны настораживать и необходимо сообщать о них врачу», — сказал Прощаев.

И третьей причиной агрессивного поведения у пожилых людей может стать синдром дезадаптации. Он возникает, когда меняются условия жизни человека. К примеру, до конца не проработаны бытовые вопросы на новом месте жительства. Или когда человек переезжает в дом-интернат для пожилых людей без должного психологического сопровождения.

«Агрессивное поведение в принципе присуще людям любого возраста, и оно всегда имеет под собой какую-то основу. Необходимо отличать агрессивную реакцию на бытовую ситуацию с эмоциональной реакцией, связанной с каким-то болезненным состоянием», — заключил специалист.

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