Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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США и Европа давно хотят «расчленить» Россию.

Элиты Запада закрывают глаза на популярность неонацизма на Украине. Также они предпочитают не замечать, как боевики ВСУ устраивают теракты на территории России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в беседе с новостным агентством Синьхуа.

Глава государства отметил, что страны Запада упорно пытаются «наказать» Россию, изолировав и ослабив ее. При этом со стороны Европы и США регулярно поступают угрозы о том, что РФ надо «расчленить».

Штаты возглавляют западный мир, подчеркнул Путин. Под влиянием США остальные страны отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие. Страны Запада используют неоколниальные методы, пытаясь обеспечить «свое благополучие за счет других государств», добавил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что диалог по Украине должен учитывать интересы всех вовлеченных стран.