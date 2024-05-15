Вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой таможни

Фото: Пименов Роман / ТАСС

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До этого Пикалев курировал комитет по информатизации и связи в культурной столице.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева руководителем Федеральной таможенной службы. Об этом сообщили в кабмине.

Пикалев руководил администрацией Петербурга с 2019 года. Он курировал комитет по информатизации и связи и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. До этого он занимал должность председателя Правительства Ленинградской области по безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел встречу с кабинетом министров в новом составе. Ранее в этот день глава государства подписал указы о назначении членов Правительства РФ и директоров служб.

Согласно тексту указов, бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов назначен министром обороны, Сергей Нарышкин переназначен директором Службы внешней разведки (СВР), Александр Бортников — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), а Дмитрий Кочнев — директором Федеральной службы охраны (ФСО).