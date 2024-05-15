Русский витязь: боксер Поветкин стал замгубернатора Вологодской области

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Один из лучших бойцов мира будет отвечать в регионе за ЗОЖ.

Вернемся к назначению чиновников, правда, уже регионального уровня — сегодня заместителем губернатора Вологодской области стал один из самых известных российских боксеров Александр Поветкин.

Победитель Олимпиады, чемпион мира, спортсмен, выигравший 36 профессиональных боев из 40 возможных, теперь будет отвечать в регионе за воспитание молодежи и здоровый образ жизни. «Русского витязя» пригласил к себе в команду губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-губернатор Петербурга Пикалев назначен главой таможенной службы. Соответствующее решение принял председатель Правительства РФ Михаил Мишутин.

До назначения главой ФТС Пикалев руководил администрацией Северной столицы. Он курировал комитет по информатизации и связи и комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. До этого он также занимал должность председателя Правительства Ленинградской области по безопасности.