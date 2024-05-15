Есть вопросы: в Петербурге управляющую компанию обвинили в подделке подписей

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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С конца 2023 года к ней перешло около 400 многоквартирных домов в разных районах.

В ближайшее время в городе придется решить еще одну масштабную проблему. Хозяева квартир в двух жилых комплексах уже написали заявление на Управляющую компанию, которая якобы, подделала документы и захватила их дома. Казалось бы, частная история, но в ходе нашего расследования выяснилось, что таких коммунальных самозахватов может быть несколько сотен. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин выяснил детали.

В одной из петербургских управляющих компаний типичная картина — люди жалуются на плохую уборку подъездов, но большинство тех, чьи дома обслуживают эти коммунальщики, беспокоит другая проблема. Их УКа якобы провела фиктивные собрания собственников жилья и получила в управление почти 400 домов в Северной столице.

О подделанном бюллетене эта жительница Васильевского острова узнала, когда сама увидела документ в Государственной жилищной инспекции.

— Фамилия Великанова — ваша фамилия?

— Девичья — 20 лет назад. И подпись? и все остальное. Куча вопросов.

За ее соседку подпись кто-то поставил в декабре прошлого года и тоже используя девичью фамилию, смененную 12 лет назад. Только эти неизвестные не учли, что Ирина Баханович — профессиональный юрист и вряд ли такое ускользнет от ее внимания.

«Тут однозначно такой подписи под той фамилией не было», - заявила она.

Инициатором собрания еще в одном доме на Васильевском острове оказалась Мохова Татьяна Владимировна, которая умерла за год до этого события. Столь неожиданную нестыковку в документах обнаружили соседи и подтвердила семья.

В руководстве управляющей компании нам ответили — письменных жалоб от жителей на фальсификации протоколов общего собрания не поступало. А процедура голосования, как утверждается, была полностью соблюдена. Отбиваются представители «Терры» и от обвинений в том, что опыта управления многоквартирными домами у них никогда не было. Оказывается, УК «Терра» появилась в результате смены юрлица.

Гендиректор Терры, судя по данным открытых источников, действительно имеет непосредственное отношение к предыдущей управляющей компании «Сити Сервис». Имя Юлии Федоровой громко звучало в связи с недавним задержанием замглавы администрации Василеостровского района, который за взятку в 750 тысяч рублей настойчиво обещал коммунальщикам покровительство в делах. Гораздо больше вопросов у многих вызвала личность номинального владельца «Терры».

Жители двух домов в Петербурге уже обратились с иском в суд, чтобы признать протоколы общего собрания не действительными. Одновременно управляющая компания спешит провести новое голосование, чтобы все точно было по закону.

«Механизм недобросовестных УК отработан, когда последняя инстанция ставит вердикт решение было сфальсифицировано, когда ГЖИ начинает пересматривать реестр и вносить новую УК, и появляется некое заявление, такие войны по несколько лет», — рассказала руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Алла Бредец.

Жители теперь надеются — жалобы на подделку их документов не останутся также без внимания следственного комитета, прокуратуры и МВД — заявления туда тоже направлены.