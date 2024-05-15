Формирование правительства завершилось в России

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Кабмин продолжит работать для достижения основных целей, поставленных президентом.

В обеих палатах Парламента в Госдуме и Совете Федерации, действительно не просто обсуждались кандидатуры, как отметил президент. Министры сами для себя определяли векторы движения, а соответственно и развития всей страны. За этим наблюдали корреспонденты "Известий" — Виктория Жильцова на Охотном Ряду и Антон Золотницкий в Сенате.

В Совете Федерации многолюдно. Здесь проходил форум «Труженики села», но основное внимание совсем другим труженикам силового и внешнеполитического блоков. Они заходят по очереди — под вспышки фотокамер.

Второй день и второй раунд консультаций по предложенным президентом кандидатам на посты глав Минобороны, МИД, МВД, МЧС и других «особых» ведомств. Если накануне они общались только с профильными комитетами, 14 мая отвечали перед всей верхней палатой парламента.

Формат общения на этот раз открытый. По три вопроса каждому кандидату, доклады председателей комитетов, чтобы сенаторы могли сформировать четкое мнение. И затем направить его президенту в виде информационного письма.

Сергея Лаврова сенаторы, как и вся страна, знают хорошо. Интересуются отношениями России и Китая, развитием БРИКС, ролью Африки. Андрея Белоусова же спрашивают о базовом — первоочередных задачах, которые ему предстоит решать на посту министра обороны.

«Знаете, я начал знакомиться с делами. Там все вопросы первоочередные, других просто нет», — заявил Белоусов.

Речь, конечно, прежде всего, о достижении целей спецоперации. Белоусов подчеркивает — для этого нужна полноценная интеграция экономики вооруженных сил в хозяйство всей страны с учетом роста расходов. Оптимизировать их — как раз та задача, которую президент ставит перед оборонным ведомством.

«Хочу подчеркнуть — оптимизация не означает огульное сокращение, оптимизация, прежде всего, означает повышение их эффективности, чтобы каждый рубль бюджетных денег, который в конечном счете платят наши граждане, и бизнес приносили максимальный эффект. Это касается и довольствия, и производства, поставок новой военной техники и вооружения, и кадрового обеспечения», — отметил Белоусов.

Максимальный эффект от каждого потраченного рубля — это лейтмотив кадровых решений президента. На пост главы Счетной палаты Владимир Путин выдвинул Бориса Ковальчука. Выступая перед сенаторами, он очерчивает приоритеты своей работы. Один из главных — поддержка бойцов СВО.

«Необходимо обеспечить своевременность и полноту осуществления всех материальных и социальных выплат, предоставления различных льгот в отношении семей участников боевых действий, осуществлять непосредственную поддержку этих семей. Особое внимание надо уделять контролю за оказанием медицинский помощи в отношении раненых бойцов, а в случае невозможности продолжать военную службу ввиду полученных ранений оказывать помощь в трудоустройстве и социальной поддержке», — подчеркнул Ковальчук.

Кандидатуру Бориса Ковальчука сенаторы утвердили единогласно. В отношении возможных глав силовых ведомств процедура иная. После их выступлений Совфед признал консультации состоявшимися и направил все документы президенту. Вопрос с назначением пяти «особых» министров фактически решен, судьба еще 16 определялась 14 мая в Госдуме.

«Восемь часов без перерывов продлилось заседание в Госдуме — голосование состоялось, новые министры утверждены. В правительстве Мишустина пять новых лиц и почти все переходят с постов губернаторов регионов», — передает корреспондент Виктория Жильцова.

Единогласно проголосовали за Антона Алиханова — теперь уже бывший руководитель Калининградской области возглавил Минпромторг. К кандидатуре 37-летнего политика с самого начала было особое внимание — ведомство курирует ключевые отрасли экономики.

«Приложу все усилия для выполнения емких задач технологического суверенитета. Отдельное внимание, безусловно, будет уделяться поддержке ритмичной работы отраслей оборонно-промышленного комплекса, сопрягая при этом задачи полного обеспечения запросов нашей армии авиации флота», — заявил Алиханов.

У всех новичков кабмина есть профильный опыт работы. Министром спорта стал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев — он раньше возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре. Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт руководил Росавтодором, а теперь возглавил министерство Транспорта. Новый министр энергетики Сергей Цивилев шесть лет был главой Кузбасса — центра угледобычи в России.

Еще одно новое лицо в кабмине — Оксана Лут. По образованию финансист, с 2018 года она была заместителем министра сельского хозяйства — и теперь пересела в кресло главы ведомства. Остальные 11 министров остаются прежними.

Таким образом, второе правительство Мишустина полностью сформировано. Как отмечал сам премьер, кабмин продолжит работать для достижения основных целей, поставленных президентом, — а это развитие и укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета и поддержка семей с детьми.