«Впереди много задач»: Путин обратился к новому Правительству РФ 

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Глава государства отметил, что работу с кабмином предстоит выстраивать на шестилетку.

Президент РФ Владимир Путин призвал Правительство в новом составе серьезно отнестись к реализации планов. С обновленным кабмином глава государства встретился сегодня в Кремле.

Президент отметил, что в ходе обсуждений прозвучало немало предложений депутатов, которые стоит учесть в работе. А работу придется стоить на ближайшую шестилетку, заметил Путин.

«Впереди много задач, нужно действовать в едином строю», — обратился он к членами Правительства.

Ранее в этот день глава государства подписал указы о назначении членов Правительства РФ и директоров служб. Согласно тексу документов, изменений в составе камбина немного, но они весьма значительные. Например, новым министром обороны был назначен бывший вице-пресьер России Андрей Белоусов. А Татьяна Голикова заняла должность заместителя председателя Правительства РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты Госдумы утвердили 16 кандидатов на посты министров.