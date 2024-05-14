Главного кадровика Минобороны обвиняют в получении взятки в виде коттеджа

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Официально стоимость дома еще не установили, но скоро это сделают.

Начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова обвинили в получении взятки в виде коттеджа на Кубани. Об этом сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

«Взятка Кузнецову была предоставлена не в виде денег. За покровительство бизнесмену, по версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае», — сообщил источник агентства.

Официально стоимость дома еще не установили, но эксперты говорят, что она может достигать 23 миллионов рублей без учета самого участка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны РФ. Суд решил заключить Кузнецова под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что именно изъяли у генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Следователи установили, что в период с 2021 по 2023 год Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих организаций. За это он обещал совершение определенных действий в их пользу.