Путин проводит встречу с Правительством РФ в новом составе

Фото: kremlin.ru Сайт администрации президента России

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Глава государства ранее в этот день подписал указы о назначении членов Правительства РФ и директоров служб.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с новым кабинетом министров. Ранее в этот день глава государства подписал указы о назначении членов Правительства РФ и директоров служб.

Согласно тексту указа, опубликованного на сайте Кремля, бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов назначен министром обороны, Сергей Нарышкин переназначен директором Службы внешней разведки (СВР), Александр Бортников — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), а Дмитрий Кочнев — директором Федеральной службы охраны (ФСО).

Экс-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назначен первым зампредом правительства, а Татьяна Голикова стала заместителем председателя правительства.

Впервые Правительство РФ формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции. Все кандидаты прошли предварительное утверждение в парламенте. При этом после одобрения кандидата Госдумой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться назначать его на должность.

Всего в правительство, помимо премьера, вошли десять вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств остались прежними. Пять министров подчиняются напрямую президенту: главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Работой остальных руководит глава правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума утвердила кандидатуры на посты министров России.