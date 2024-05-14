Путин назначил членов Правительства РФ и директоров служб Сегодня, 21:32 София Шафиуллина 31 31

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Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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Глава государства подписал соответствующий указ.