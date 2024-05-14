Путин назначил членов Правительства РФ и директоров служб
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Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
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Глава государства подписал соответствующий указ.
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Полный список опубликован на сайте Кремля.
Согласно тексту указа, бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен Министром Обороны РФ. Сергей Нарышкин переназначен директором СВР, Александр Бортников — директором ФСБ. Дмитрий Кочнев также переназначен директором ФСО.
Бывшего министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова глава государства назначил первым зампредом Правительства. Татьяна Голикова стала заместителем председателя Правительства РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты Госдумы утвердили 16 кандидатов на посты министров.