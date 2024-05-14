Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Arnold

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Часть евроатлантических политиков готова на самые безумные шаги ради сохранения своей гегемонии.

Служба внешней разведки (СВР) России располагает сведениями о том, что ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания своей гегемонии. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин на пленарном заседании Совета Федерации.

«По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», — сказал он.

Есть веские основания считать, что подобный конфликт действительно возможен, если Запад посчитает это выгодным и «в достаточной степени безопасным» для себя, добавил Нарышкин.

При этом, по его словам, среди европейских и американских политиков есть ответственные люди, способные не допустить конфликта. СВР продолжает следить развитием ситуации в этом направлении, подчеркнул Нарышкин.

На днях в интервью директор СВР назвал крайне безответственными заявления западных политиков об отправке военных на Украину. Даже сами подобные заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны, считает Нарышкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО установили «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство блока в конфликт на Украине.