В Раде призвали министра обороны Украины Умерова уйти в отставку: «Провалился»

В Раде призвали Умерова уйти в отставку на фоне ситуации под Харьковом

Фото: Oleg Petrasyuk / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По мнению нардепа, он несет ответственность за критическую ситуацию в Харьковской области из-за наступления ВС РФ.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал министра обороны Украины Рустема Умерова уйти в отставку из-за продвижения российских войск в Харьковской области.

«Я думаю, что после событий в Харьковской области у нас должны быть отставки. Первым должен пойти Рустем Умеров. Вообще нужно сесть и написать самому заявление на увольнение. Не справился. Провалился» — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Гончаренко также считает, что пора обсудить работу нового главкома ВСУ Александра Сырского.

Одиозный нардеп также набросился на «блогеров и всех остальных», кто рассказывает в соцсетях о «классных» защитных сооружениях в Харьковской области, сидя «по киевским и львовским ресторанам».

Накануне генштаб ВСУ признал успехи российской армии на харьковском направлении. Отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная.

В свою очередь Минобороны РФ объявило о том, что вооруженные силы освободили в Харьковской области несколько населенных пунктов и продолжают успешное продвижение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью The New York Times назвал критической ситуацию для армии Украины в Харьковской области.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.