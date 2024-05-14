Ушаков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Государственный визит российского лидера в Китай запланирован на 16–17 мая.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы „Один пояс, один путь“, ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии», — сказал он.
Ушаков добавил, что программа визита российской делегации в Китай будет насыщенной: намечены переговоры в узком и расширенном составах, а также подписание двусторонних соглашений, в том числе коммерческого характера.
До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что государственный визит Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина состоится 16–17 мая и станет его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента РФ.
В программе визита — посещение Пекина и Харбина. Российский лидер примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Кроме того, в планах Путина переговоры с Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. По итогам встречи лидеры России и КНР планируют подписать Совместное заявление и ряд других документов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в КНР готовятся к открытию восьмого российско-китайского ЭКСПО в преддверии визита президента РФ Владимира Путина.