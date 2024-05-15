РФПИ и Haiwei инвестируют в строительство терминала СУГ на Дальнем Востоке

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Новый экспортный хаб позволит российским компаниям наращивать производство и сбыт продукции глубокой нефте- и газопереработки.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei инвестируют в строительство первого на Дальнем Востоке РФ морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Работы по созданию терминала в порту Советская Гавань Хабаровского края ведет компания «Ремсталь». Общая стоимость проекта составляет 30 миллиардов рублей, при этом РФПИ и Haiwei инвестируют до семи миллиардов. Об участии компаний в финансировании строительства терминала было объявлено в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Общая прогнозируемая мощность проекта на первоначальном этапе составит один миллион тон в год. Терминал создается с учетом круглогодичного экспорта СУГ. Он будет принимать пропан, бутан и их смеси, доставленные по железной дороге, хранить их и осуществлять перегрузку на суда-газовозы. Основными рынками сбыта станут Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Предполагается, что терминал сможет заниматься перевалкой не только СУГ, но и других грузов. С учетом этого его мощность может вырасти до десяти миллионов тонн ежегодно.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, новый экспортный хаб будет стимулировать российские компании наращивать производство продукции глубокой нефте- и газопереработки и удовлетворит растущий на зарубежных рынках спрос на российские СУГ.

«Российский рынок сжиженных углеводородных газов динамично растет на протяжении нескольких лет. По итогам 2023 года его объем превысил 175 миллиардов рублей. При этом азиатские рынки, прежде всего китайский, наращивают потребление энергоресурсов и являются наиболее перспективными и емкими для дальнейшего расширения поставок российского сырья», — отметил Дмитриев.

Таким образом РФПИ продолжает реализацию инвестиционной стратегии развития российской инфраструктуры на Дальнем Востоке. В рамках этой стратегии фонд через различные платформы с китайскими партнерами уже реализовал 50 проектов с общим объемом инвестиций более 780 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальная медиа группа (НМГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создали коммерческий фонд развития кино и анимации.