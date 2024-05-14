Депутаты Госдумы утвердили 16 кандидатов на посты министров: главное

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Всех их пригласили в здание на Охотном ряду, чтобы они представили свои программы и обозначили конкретные решения

И несколько минут назад стало известно — в Госдуме утвердили все предложенные 16 кандидатур на должности министров. Восемь часов длилось заседание, на котором каждый претендент озвучил свою программу, а потом отвечал на вопросы депутатов.

На трибуну они поднимались в алфавитном порядке, поэтому первым в Госдуме выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а заключительную речь произнес Максут Шадаев. О том, что сегодня происходило в зале и коридорах Госдумы расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Настроение кандидатов на пост министров и новичков в кабмине отличалось: глава Минцифры Максут Шадаев шел уверенно, улыбался, другие — не скрывали, что волнуются. Сегодня решалось, займут ли они место в правительстве.

«Есть некоторые воспоминания. Много здесь было событий. Комитет, который я возглавлял, был исполнителем более 50 законов и поправок при подготовке к Чемпионату мира 2018 года, который прошел на высочайшем уровне. Это признано во всем мире», — рассказал кандидат на должность министра спорта Михаил Дегтярев.

Делились планами работы на будущие шесть лет.

«Также ключевые вопросы: кадровый вопрос. Будем пристальное внимание уделять проблеме дефицита кадров. Второе — особое внимание уделим дошкольному образованию», — подчеркнул кандидат на должность министра просвещения РФ Сергей Кравцов.

С постов губернаторов в кабинет министров было предложено перевести сразу четырех глав регионов. Особое внимание — к преемнику Дениса Мантурова, губернатору Калининградской области Антону Алиханову, которого рассматривали на должность главы Минпромторга.

«Прежде всего, конечно, приложу все усилия для выполнения емких задач технологического суверенитета, которые лягут в основу многих национальных проектов. От этого напрямую зависит дальнейшее развитие практических всех сфер нашей экономики», — отметил кандидат на должность министра промышленности и торговли Антон Алиханов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт выдвинут на пост министра транспорта. В прошлом он назначался замминистром ведомства и возглавлял Росавтодор. А кандидат на пост министра энергетики, Сергей Цивилев, уже шесть лет возглавляет Кузбасс.

«ТЭК должен опираться на российскую инженерную школу, на российскую науку, на российскую промышленность и использовать в своей работе лучший российский опыт предыдущих поколений. Из этого опыта надо брать только огонь, пепел оставляя истории», — заявил кандидат на должность министра энергетики РФ Сергей Цивилев.

11 министров Михаил Мишустин предложил переназначить. Среди них — глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минкульта Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов. На заседании он говорил о будущих планах ведомства, в том числе модернизации налоговой системы.

«Необходимо формирование равных условий налогообложения путем ликвидации налоговых лазеек. И, что немаловажно, на какие приоритеты идут налоговые поступления, какие задачи решаются с помощью этих ресурсов. Эти базовые подходы мы обсудим на экспертном совете комитета по бюджету и налогам с тем, чтобы подготовить выверенный депутатами пакет налоговых предложений», — поделился планами кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов.

Переходящего на должность вице-премьера Дмитрия Патрушева на посту министра сельского хозяйства заменила Оксана Лут, которая на протяжении шести лет была его заместителем. Сохранил свой пост и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Ведомство реализует проекты по реновации дальневосточных городов и одновременно способствует налаживанию связей с востоком.

«Беспрецедентная программа, общая стоимость 22 уже разработанных мастер-планов превышает четыре триллиона рублей. Это громадные средства. Хочу обратить внимание, что половина этих средств предусмотрены из внебюджетных источников. Это те объекты, которые прежде всего создает бизнес», — сообщил кандидат на должность министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Рассмотрение кандидатур министров проходило без перерывов — на это закладывалось девять часов. Затем в Госдуме прошло голосование: депутаты приняли окончательное решение и выбрали федеральных министров нового правительства.