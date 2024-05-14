В ФСО России создали спецподразделения по противодействию беспилотникам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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На вооружение взяты различные комплексы обнаружения и борьбы с дронами.

В Федеральной службе охраны созданы спецподразделения по противодействию беспилотникам. Такое заявление сделал директор ФСО России Дмитрий Кочнев в ходе заседания Совета Федерации.

«Руководством ФСО России утверждена программа по оснащению охраняемых объектов техническими средствами противодействия беспилотникам. В результате проводимой работы в органах государственной охраны созданы специализированные подразделения по противодействию БПЛА», — сказал он.

Служба совместно с научно-исследовательскими институтами уже начала тестировать новейшие системы подавления и уничтожения беспилотников. Ведутся работы и по практическому их применению. Кочнев добавил, что на вооружение взяты различные комплексы обнаружения и противодействия БПЛА.

ФСО стремится изучать и понимать конструктивные технические решения, которые противник пытается применить. Служба также старается совершенствовать существующую систему безопасности противодействия дронам, а еще искать новые формы и методы борьбы с ними.

«На сегодняшний день средства РЭБ не всегда демонстрируют свою эффективность, поэтому первоочередной задачей на современном этапе перед всеми нами стоит решение вопроса скорейшего изготовления средств физического уничтожения таких аппаратов», — заявил директор службы.

Кроме того, Кочнев высказался о новой методике уничтожения FPV-дронов. По его словам, она уже апробирована и показала свою эффективность.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Так, на днях Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. В результате прилета «Точки-У» обрушился целый подъезд жилого дома. Вечером украинские боевики вновь начали обстреливать Белгород. Губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и пяти пострадавших во время новой атаки. По последним данным, общее число жертв достигло 16 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белорусов заявил о проблемах с обеспечением войск РФ. Вопрос является одним из приоритетных для ведомства.