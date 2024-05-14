Госдума утвердила кандидатуры на посты министров России
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Накануне нижняя палата парламента рассмотрела предложенных вице-премьеров.
Депутаты утвердили кандидатов на посты министров. Решение было принято сегодня, 14 мая, в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Так, решено утвердить:
- Антона Аллиханова министром промышленности и торговли;
- Михаила Дегтярева министром спорта;
- Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии;
- Антона Котякова министром труда и социальной защиты;
- Сергея Кравцова министром просвещения;
- Оксану Лут министром сельского хозяйства;
- Ольгу Любимову министром культуры;
- Михаила Мурашко министром здравоохранения;
- Максима Решетникова министром экономического развития;
- Антона Силуанова министром финансов;
- Романа Старовойта министром транспорта;
- Ирека Файзуллина министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Валерия Фалькова министром науки и высшего образования;
- Сергея Цивилева министром энергетики;
- Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме на пленарном заседании рассмотрели предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров. Все десять претендентов находились в здании на Охотном ряду. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.