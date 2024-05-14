Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы пояснил, что, к примеру, вместо предметных классов будут созданы универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий.

В Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта школ. В 2024 году работы начнутся в первых 50 зданиях, а в дальнейшем в программу будут включать ежегодно до 100 объектов, сообщил 14 мая мэр столицы Сергей Собянин.

«Приведем в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку, заменим оконные блоки, проложим инженерные коммуникации. После займемся оснащением обновленных помещений современным учебным, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью. Сделаем условия для учебы и отдыха ребят еще комфортнее», — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы пояснил, что, к примеру, вместо предметных классов будут созданы универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий. Помещения для отдыха оборудуют удобной мебелью и подиумами, на которых можно сидеть. Там можно будет проводить различные мероприятия, работать над групповыми проектами и общаться.

Изменения затронут и школьные библиотеки: их превратят в медиатеки с уютными пространствами для индивидуальной и групповой работы. Там можно будет проводить конкурсы, лекции и соревнования. Современная система хранения книг упростит процесс выдачи литературы.