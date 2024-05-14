Собянин объявил о скором завершении строительства трех станций Троицкой линии

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Готовность станции «Новаторская» составляет 84%. Там оборудуют пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Строительство трех станций Троицкой линии Московского метрополитена выходит на финишную стадию. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, готовность станции «Новаторская» составляет 84%. Там оборудуют пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты уже завершают отделку путевых стен и установку эскалаторов. Также там ведется облицовка потолка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, по словам чиновника, идет строительство переходов под Ленинским проспектом, отмечает НСН. Из северного вестибюля пассажиры смогут выйти на пересечение магистрали с улицы Кравченко и Академика Пилюгина, а из южного — на перекресток с улицы Новаторов и Удальцова.