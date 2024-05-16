🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 16 мая, день порадует даже тех, кто в последнее время был настроен пессимистично. Вероятны хорошие новости, не исключены и приятные встречи. Удастся спокойно обсудить сложные вопросы, вызывавшие немало споров.

♈ Овны

Осторожность превыше всего — сегодня стоит решать дела и вопросы, соблюдая все рамки и законы. Рисковать сейчас вредно, пускать все на самотек тоже. Старайтесь балансировать и контролировать все — только так вы сможете добиться успеха. Да, это будет сложно, но очень даже возможно. И не торопитесь, иначе от вашего внимания ускользнет что-то важное.

Космический совет: порадуйте близких подарками или общением.

♉ Тельцы

Будьте активнее — это поможет вам забраться по карьерной лестнице и наладить личные отношения. В этот последний будничный день лучше работать, не покладая своих рук. Побеждать сегодня поможет сама Вселенная, но помните, что она может попросить что-то взамен. Маленькие путешествия вам только на руку — сможете развеяться и побороть стресс, а еще — познакомиться с кем-то.

Космический совет: сосредоточьтесь на делах, не отвлекайтесь на пустяки.

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♊ Близнецы

Настраивайтесь побеждать — сейчас вы можете покорить очередную вершину. Так что с утра запасайтесь силами, чтобы показать настоящий класс. Но не стоит нагружать себя делами и задачами по самое горло — можно «не вывезти». Все новое серьезно затормозит на первых парах, но уже завтра пойдет в гору — в этом поможет риск. Но будьте осторожнее — некоторые эксперименты ничем хорошим не закончатся.

Космический совет: не стоит тратить время на бесполезные разговоры.

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♋ Раки

Работайте только в команде — коллеги укажут вам верный путь. А сплоченность поможет восстановить утерянные связи и справиться со сложными ситуациями по щелчку пальцев. Амбиции стоит попридержать — сегодня они до добра точно не доведут. Рискуя и побеждая, стоит быть осторожнее — Вселенная может попросить что-то взамен. И будьте осторожнее в личном общении — словом можно обидеть близких.

Космический совет: не верьте людям, которые настойчиво предлагают вам заманчивые проекты.

♌ Львы

Проблем и дел стало неожиданно много, и вы не можете справиться со всем самостоятельно. Так что подключайте важных и нужных людей. Под некоторые ситуации придется подстраиваться. Благо, вы — хамелеон, и можете сделать это по щелчку пальцев. А вот надевать маску звезды не советуют — в этот день стоит быть открытым и откровенным — это принесет вам удачу.

Космический совет: встретьтесь со старыми друзьями или сходите на свидание.

♍ Девы

Вы состоите из талантов — помните об этом, когда самооценка будет стремиться вниз. На помощь сегодня могут прийти очень важные и нужные люди — не отказывайтесь, лучше поблагодарите их. А вот конкуренты активизируются, и вам придется бороться за место под солнцем. Вы со всем справитесь, если будете настроены побеждать. Вечером стоит помедитировать — избавитесь от стресса.

Космический совет: пришло время для решения финансовых вопросов и покупки полезных вещей.

♎ Весы

Будьте аккуратны во всем, начиная от разговоров, заканчивая сложными задачами — очень легко совершить ошибку, исправлять которую придется долго. Можно заразиться негативом от других людей, и это обязательно отобразится на вашей жизни. Так что настраивайтесь оптимистично и старайтесь не общаться с неприятными людьми. Сложные ситуации добавят вам не только проблем, но и важного опыта.

Космический совет: будьте готовы резко изменить свои планы.

♏ Скорпионы

Навстречу приключениям! Смело выходите из дома — за его пределами вас ждет масса сюрпризов — звезды об этом позаботились. Рамки сместятся и откроются новые горизонты, и очень важно не упустить возможности — вы можете в корне изменить свою жизнь. Но стоит быть осторожнее с азартом — Вселенная может потребовать от вас что-то ценное в обмен на победы.

Космический совет: вас ждут неожиданные события, но также будет много дел.

♐ Стрельцы

Сегодня без поддержки никак. Так что чаще советуйтесь с близкими и просите помощи у коллег. Даже если откажет кто-то один, другой обязательно согласится. Поэтому не теряйте надежду. Будьте осторожнее, рискуя, — сейчас импульсивные поступки не приведут ни к чему хорошему. Победы будут, но Вселенная может потребовать что-то взамен — но не жертвуйте чем-то важным.

Космический совет: серьезных трудностей сегодня не возникнет, со всем справитесь.

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♑ Козероги

Азарт у вас в крови и сегодня хочется рисковать и экспериментировать ну очень сильно. Старайтесь быть осторожнее, ввязываясь в авантюры — из некоторых ситуаций будет сложно выкрутиться. Успех не за горами — вы сможете добиться своего уже сегодня. Только, скорее всего, это будут маленькие победы, которые не принесут удовлетворения. Подождите немного — в будущем вас ждет настоящая удача.

Космический совет: будьте внимательны, обсуждая свои планы на будущее, вам могут позавидовать.

♒ Водолеи

Сегодня не получится расслабиться — звезды подкинут много дел и проблем, и решать их придется на месте. Так что в этот день вы будете крутиться как белка в колесе. Просите помощи и поддержки у коллег и близких, если не получается решить вопросы самостоятельно. Ваши любимые справятся со всеми задачами на ура. Вечером примите у себя гостей, но будьте осторожнее с горячительными напитками — завтра на работу.

Космический совет: не слушайте никого, кто пытается навязать свою точку зрения.

♊ Рыбы

Вежливость — самое главное сегодня. Именно она поможет и в деловых, и в личных разговорах. Так что уважайте собеседников и будьте дипломатичнее. Ваша личная группа поддержки в этот день обязательно поможет разобраться в спорах и даст рабочий совет. Но если советы идут вразрез с внутренним голосом — прислушивайтесь ко второму, ведь с ним вы знакомы куда больше времени.

Космический совет: не бросайте начатое, даже если что-то пойдет не так.

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