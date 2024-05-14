«Было сложно и больно»: Юрий Куклачев обратился к поклонникам после операции

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Когда артист сможет выйти на сцену?

Спустя месяц после сложной операции на сердце Народный артист РСФСР Юрий Куклачев вышел на связь. Сейчас основатель Театра кошек находится в санатории, об его состоянии рассказал KP.RU.

«Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку. Я поправился! Сейчас нахожусь в санатории и скоро мы с вами увидимся в Театре кошек. До встречи», — обратился к поклонникам Куклачев

Известно, что операция была очень тяжелой и врачу приходилось ее делать без наркоза.

«Если они приживутся, то еще 5 лет можно спокойно жить. Также он признался, что было очень сложно и больно», — говорится в сообщении.

После операции Куклачев связался с сыном и заместителем и дал указания поменять программу, чтобы все три выступления в Vegas City Hall прошли без его участия. Средства от продажи билетов пошли в фонд Магомаева для помощи жертвам и пострадавшим в трагедии, которая произошла в Crocus City Hall.

Напомним, что 12 апреля во время концерта в честь 75-летия в Vegas City Hall у Юрия Куклачева случился инфаркт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юрий Куклачев идет на поправку и готовится к выписке 13 мая.