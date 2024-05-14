«Лишь бы не бегал»: как активная жизнь отражается на здоровье 93-летнего Краско

Терапевт Авербах: в возрасте Краско на здоровье уже ничто не может повлиять

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; Instagram* / lev_averbakh_cori; 5-tv.ru

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Поклонники встревожены состоянием народного артиста России, которому стало плохо по пути на кинофестиваль.

Народный артист РФ Иван Краско достиг того возраста, когда на здоровье уже практически ничего не влияет — ни в хорошем, ни в плохом отношении. Об этом 5-tv.ru заявил врач-терапевт Лев Авербах.

«В этом возрасте повлиять уже ни на что невозможно, 93 года — это очень серьезный возраст. Все уже сложилось. Вряд ли его здоровью сейчас можно как-то навредить», — отметил он.

Между тем многие поклонники Краско считают, что для своих лет актер ведет излишне активную жизнь, что, по их мнению, подрывает его здоровье.

К примеру, сегодня стало известно, что Краско стало плохо по пути на кинофестиваль «Виват Кино России». При этом артист не отказался от посещения мероприятия, а принял таблетку валидола и продолжил поездку.

Перенесшего несколько инсультов Краско и раньше упрекали в пренебрежительном отношении к собственному здоровью.

Известно, что в 2022 году актер сбежал из Мариинской больницы в Петербурге, куда его перед этим доставили на скорой в состоянии средней степени после гипертонического криза.

Врачи и близкие настоятельно рекомендовали Краско оставаться в больнице, однако он самовольно покинул ее, так как у него на ближайшие дни был намечен спектакль.

В свою очередь Авербах не видит ничего страшного в том, что 93-летний актер наблюдается и принимает поддерживающие препараты дома, а не в лечебном учреждении.

Более того, если Краско в свои годы способен сохранять хоть какую-то физическую активность, то это только на пользу ему. Главное — не переусердствовать, отметил Авербах.

«Если есть возможность, если он чувствует, что может ходить, то почему нет. Какая еще активность в этом возрасте может быть? Только прогулки, ходьба. Ну и пусть ходит, пока чувствует себя хорошо. Главное — без перегрузок. Если уж начнет бегать и прыгать, то, конечно, сердце может не выдержать. А так, потихонечку, вполне себе можно. Молодец», — заключил терапевт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер Иван Краско отметил 93-й день рождения.

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