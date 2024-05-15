В коротеньких шортах: Волочкова раздвинула ноги в кабинете стоматолога
Волочкова опубликовала с социальной сети фото со шпагатом в кабинете врача
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
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Балерина вновь показала свою растяжку, но есть нюанс.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова вновь показала свой королевский шпагат, но в этот раз в дуэте со стоматологическим креслом. Звезда опубликовала откровенное фото в социальной сети.
На снимке она сидит поперек стоматологического кресла, а на ней надеты лишь короткие шорты, носки и нежно-розовая кофта. Сам же специалист застенчиво отвернулся, показывая всем своим видом, что занят работой. Комментарии к картинке звезда закрыла.
Волочкова села на шпагат в кабинете врача.
Стоит отметить, что Волочкова облюбовала многие двери, кресла и даже деревья, украшая их своим фирменным шпагатом. В частности, в мае звезда отдыхала на Мальдивах, когда в ее голову снова закралась мысль о демонстрации подписчикам своей растяжки. Бывшей приме Большого театра пришлось обвить своими ногами пальму.
Одновременно с этим 48-летнюю балерину другие звезды и сами подписчики просят бросить пить, а также оскорблять своих фанатов, которые каждый раз подмечают изъяны, то в фото, то в видео с участием экс-примы. Так, во время отдыха она опубликовала видео, на котором не видно было части тела звезды — подписчики вновь заподозрили ее в корректировке ролика.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова отвергла обвинения в том, что она утопает в алкоголе — она зависима от другого. Несмотря на это, телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала переписку с балериной, в которой подписчики увидели доказательство обратного.
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