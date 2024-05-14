Верховный суд России отказался смягчать приговор журналисту Кара-Мурзе*

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Публицист признан виновным по делу о госизмене и дискредитации армии.

Верховный суд России признал законным приговор оппозиционному политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе*, который получил 25 лет колонии по делу о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия ВС РФ.

«Приговор Московского городского суда от 17 апреля 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 31 июля 2023 года оставлены без изменений», — говорится в сообщении.

Так, суд отклонил кассационную жалобу защиты Кара-Мурзы на судебные решения по его делу. На их незаконности настаивали адвокаты и сам журналист. Слушание в Верховном суде, как и в первых двух инстанциях, прошло в закрытом режиме. Материалы уголовного дела засекречены.

Судебный процесс в отношении Кары-Мурзы начался еще 6 марта 2023 года. Свою вину публицист не признал. Защита заявляла о полном оправдании своего подопечного. Однако в апреле суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам строгого режима, а также назначил ему выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистикой в течение семи лет.

В июле 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Кара-Мурзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд заключил под стражу за взятку в особо крупном размере начальника кадрового главка Минобороны Юрия Кузнецова. Правоохранители провели обыск у него по месту жительства.

* — физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента