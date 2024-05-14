Пик развития: как продвигается экономическое сотрудничество России и Китая

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Товарооборот между странами уже превысил отметку в 200 миллиардов долларов.

В Китае сейчас идут последние приготовления к открытию восьмого российско-китайского ЭКСПО. Отношения двух стран сейчас на пике. Достигнут рекорд в торговле, в прошлом году товарооборот между странами превысил отметку в 200 миллиардов долларов.

И такая прорывная динамика наблюдается практически во всех сферах — это сельское хозяйство, туризм, образование и наука. Строятся международные транспортные коридоры. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев собрал все рекорды и просчитал к чему это приведет.

Идут последние приготовления к российско-китайскому ЭКСПО в Харбине. Раз в открытии примет участие Владимир Путин, нет смысла говорить о значимости этого мероприятия. Но почему именно Харбин?

Дело не только в том, что здесь большая русская диаспора, центр города век назад строили россияне, в местных ресторанах когда-то пел Шаляпин, а исторические указатели до сих пор в дань исторической памяти дублируются на русском языке. Это все лирика. А нынешний Китай прагматичен. Значит, есть в первую очередь практический смысл.

«Весь мир смотрит в Азию, смотрит на Восток. Мы понимаем, почему это происходит, мы понимаем, как происходит перераспределение всех движений, в том числе финансовых. Поэтому, конечно, если предприниматель смотрит в будущее, он смотрит и в Азию, он смотрит в Китай, смотрит на Харбин», — отметила директор компании ММ-Форум Наталья Князева.

У провинции Хэйлунцзян, центром которой является Харбин, особо тесные связи с Россией. Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на карту. Хэйлунцзян — самая северная провинция Китая, то есть она ближе всего к нам.

Длинный участок общей границы и аж 12 погранпереходов разного профиля — от автомобильных и железнодорожных до речных.

«Провинция Хэйлунцзян, а также весь северо-восток Китая крайне значим для российско-китайских отношений. Наша взаимная торговля, она, по сути, является некоторым мостом во взаимоотношениях между приграничными территориями Российской Федерации и материковым Китаем.

Развивается приграничная инфраструктура. Буквально в 2022 году был открыт наконец-то автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ, был открыт железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян.

Все эти инфраструктурные проекты мы много лет ждали и соответственно в настоящие моменты они также будут стимулировать развитие нашей двусторонней торговли», — сообщила научный сотрудник НИИ мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Заклязьминская.

Погранпереходы между провинцией Хэйлунцзян и российским Дальним Востоком означают товарооборот. В первые два месяца этого года, по данным китайской таможенной службы, он составил 37 с половиной миллиардов юаней, это почти 470 миллиардов рублей.

Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года — почти 17 процентов. При этом на Россию приходится почти три четверти всей международной торговли провинции. Россия экспортирует руду, древесину, газ.

Китай — автомобили и прочую технику. Примечательно, что в обе стороны активно идет сельхозпродукция: что-то мы — им, что-то они — нам.

«Традиционно между Россией и Китаем идет активное трансграничное сотрудничество, и как раз два региона, которые соприкасаются друг с другом, это провинция Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и российский Приморский край, и в этом смысле уже десятилетиями там развивается сотрудничество.

В этом смысле Харбинское ЭКСПО очень важная выставка для России и для Китая, потому что, во-первых, мы показываем товары друг друга, ищем новых партнеров, расширяем форматы сотрудничества и самое главное — мы их диверсифицируем.

Это значит, что если раньше была простая торговля, то теперь создаются совместные предприятие, совместные проекты и идет технологический обмен», — сообщил директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов.

Активно развиваются обмены и по научной линии. С Харбинским политехническим университетом особенно тесно сотрудничает Санкт-Петербургский. За последние пять лет количество образовательных программ с китайскими компонентами в СПБГУ выросло в два раза, на данный момент их уже 90.

«Безусловно, мы делаем совместные открытия, наши ученые получают совместные гранты как в РФ, так и в КНР. Все это носит такое многоплановое широкое сотрудничество, которое позволяет нам сегодня демонстрировать высокие показатели в области науки и образования», — уточнил Сергей Андрюшин, проректор Санкт-Петербургского государственного университета.

После окончании пандемии, во время которой Китай закрыл свои границы, восстановлен студенческий обмен. Молодежь из Харбина едет учиться в российские вузы и наоборот.

«Мы отправились в Харбин. И это, на самом деле, реально очень нужный и полезный опыт для любого студента, который изучает иностранный язык», — сообщила студентка Харбинского педагогического университета Анна Карандашева.

Выбор Харбина как места проведения форума неслучаен. У провинции Хэйлунцзян с Россией общая не только граница. Но еще и историческая память, и планы на будущее.